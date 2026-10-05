Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, faisant preuve de résilience malgré des taux obligataires toujours élevés, aidée notamment par certains mastodontes de la tech américaine. L'indice Nasdaq (+1,05%) a décroché un nouveau record en séance (à 27.544,06 ... Lire la suite
-
Devant un juge d'Arizona, une adolescente de 17 ans et son bébé comparaissent pour une demande d'asile, sans avocat, une situation devenue plus fréquente aux Etats-Unis depuis que l'administration Trump a tenté de couper les financements publics d'aide juridique ... Lire la suite
-
En position de force en vue du second tour de la présidentielle au Brésil, le candidat conservateur Flavio Bolsonaro a reçu lundi le soutien de Donald Trump pour sa "grande victoire" face au président sortant de gauche Lula. Le sénateur Bolsonaro, 45 ans, a créé ... Lire la suite
-
Les livraisons de Lucid au troisième trimestre sont inférieures aux prévisions, l'entreprise ayant réduit sa production afin de réduire ses stocks
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les livraisons d' LCID.O , le groupe Lucid, au troisième trimestre ont été inférieures ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|100,28
|-2,64%
|7 834,1
|-0,80%
|0,784
|+7,69%
|272,8
|-9,97%
|75,8
|+1,80%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer