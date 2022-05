Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonalds: retrait définitif de la Russie information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Après avoir fermé temporairement ses restaurants en Russie le 8 mars, McDonalds fait part de sa décision de quitter la Russie, ce qui se traduira par une charge comptable -essentiellement sans décaissement de trésorerie- d'environ 1,2 à 1,4 milliard de dollars.



L'enseigne américaine va donc entamer le processus de vente de l'ensemble de son portefeuille de points de vente à un acteur local, tout en s'assurant que tous ses salariés dans le pays continueront d'être payés jusqu'à la finalisation de toute transaction.



En termes de perspectives, la chaine de restauration rapide déclare anticiper pour l'année 2022 une marge opérationnelle ajustée dans le milieu de la plage des 40%, en excluant les dépréciations et autres charges stratégiques.





Valeurs associées MCDONALD'S NYSE +0.32%