McDonalds: hausse de 16% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - McDonalds publie un BPA de 2,59 dollars au titre des trois derniers mois de 2022, en hausse de 16% (+23% à taux de change constants), par rapport à une base un an auparavant ajustée de certaines charges exceptionnelles.



A 5,93 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de la chaine de restauration rapide a diminué de 1% en données brutes, mais augmenté de 5% à changes constants. En comparable, ses ventes mondiales se sont accrues de 12,6%, dont une hausse de 10,3% pour les États-Unis.



Sur l'ensemble de l'année, McDonalds a ainsi engrangé un BPA ajusté en augmentation de 9% à 10,10 dollars, pour des ventes comparables mondiales en croissance de 10,9%, tirées par le segment marchés internationaux de développement sous licence (+16%).





