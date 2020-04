Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonalds : consensus manqué au 1er trimestre Cercle Finance • 30/04/2020 à 13:14









(CercleFinance.com) - McDonalds publie ce jeudi un BPA en baisse de 15% à 1,47 dollar au titre des trois premiers mois de 2020 (-13% à taux de changes constants) manquant ainsi de près de dix cents l'estimation moyenne des analystes. Son chiffre d'affaires s'est inscrit en repli de 6% à 4,71 milliards de dollars, avec un recul des ventes globales de 3,4% en données comparables, une chute de 22,2% au mois de mars ayant plus que contrebalancé une croissance de 7,2% en janvier et février. Pour rappel, la chaine de restauration rapide a retiré le 8 avril ses perspectives pour 2020 et à long terme, en raison des incertitudes sur l'impact du Covid-19 sur les conditions économiques globales et sur ses activités.

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE +0.78%