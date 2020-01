Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonalds : BPA trimestriel un peu meilleur que prévu Cercle Finance • 29/01/2020 à 13:30









(CercleFinance.com) - McDonalds publie un BPA en hausse de 14% à 2,08 dollars au titre des trois derniers mois de 2019. En données ajustées d'éléments exceptionnels, le BPA de la chaine de restauration rapide s'est établi à 1,97 dollar, soit un cent de plus que le consensus. Son chiffre d'affaires trimestriel s'est inscrit en croissance de 4% à 5,35 milliards de dollars, avec une progression des ventes globales en données comparables de 5,9%, dont une croissance de 5,1% sur les seuls Etats-Unis. Ainsi, sur l'ensemble de 2019, McDonalds a engrangé un BPA en hausse de 5% à 7,88 dollars pour un chiffre d'affaires relativement stable à 21,1 milliards, ses ventes de système (y compris franchisés) ayant atteint les 100 milliards pour la première fois.

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE +0.60%