McDonald's: un départ, trois arrivées au conseil

(CercleFinance.com) - McDonald's a annoncé lundi l'arrivée de trois nouveaux administrateurs suite au départ de Sheila A. Penrose, qui siégeait à son conseil d'administration depuis plus de 15 ans.



Anthony Capuano, le directeur général de Marriott International, Jennifer Taubert la présidente des activités pharmaceutiques mondiales de Johnson & Johnson et Amy Weaver, la directrice financière de Salesforce, rejoindront le conseil à compter du 1er octobre prochain.



Le départ de Sheila A. Penrose, une cadre dirigeante de la firme de conseil Boston Consulting Group qui siégeait depuis 2006, est lui programmé pour le 30 septembre.





