McDonald's : UBS passe à l'achat, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - McDonald's grimpe ce lundi à la Bourse de New York après un relèvement de recommandation d'UBS, qui est passé de 'neutre' à 'achat' sur le géant américain de la restauration rapide. L'action de la chaîne de fast-food prend actuellement près de 3%, soit la deuxième plus forte hausse de l'indice Dow Jones, qui progresse au même moment de 0,8%. UBS, qui relève en parallèle son objectif de cours de 230 à 240 dollars, justifie son optimisme par un profil risque/rendement qu'il estime orienté du côté de la hausse. 'McDonald's affiche l'une des trajectoires les plus séduisantes et les plus évidentes pour ce qui concerne les ventes à périmètre comparable aux Etats-Unis pour les mois qui viennent et pour 2021, grâce à plusieurs catalyseurs et à ses investissements', explique l'intermédiaire. 'Le sentiment des investisseurs étant récemment passé de 'massivement acheteur' à 'très largement vendeur' et avec des actions à la traîne depuis la mi-octobre, nous percevons désormais un potentiel haussier eu égard à des prévisions dégradées et considérons le titre comme attractif', renchérit UBS.

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE +2.28%