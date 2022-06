Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's: série de nominations à des postes-clé information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 14:12









(CercleFinance.com) - McDonald's a annoncé lundi avoir promu trois cadres maison à des postes-clé, à savoir les décisions stratégiques, les finances et la chaîne d'approvisionnement.



Kevin Ozan, qui avait rejoint le groupe en 1997 en provenance du cabinet d'audit Ernst & Young, va ainsi prendre le rôle de vice-président exécutif senior en charge des initiatives stratégiques.



Il occupait jusqu'ici les fonctions de directeur financier.



A ce poste, c'est Ian Borden, actuellement président de l'international et employé au sein du groupe depuis 30 ans, qui le remplacera à compter du 1er septembre.



Suite au départ de Francesca DeBiase, c'est Marion Gross, l'actuelle directrice de l'approvisionnement pour l'Amérique du Nord, qui prendra en charge la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial.





