McDonald's : relèvement de 3% du dividende

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point d'activité pour son troisième trimestre, McDonald's annonce un relèvement de 3% de son dividende trimestriel, à 1,29 dollar par action, dividende qui sera versé le 15 décembre aux actionnaires enregistrés au 1er décembre. Sur le troisième trimestre 2020, la chaine de restauration rapide affiche des ventes comparables mondiales en baisse de 2,2% en comparaison annuelle, tendance qu'il revendique toutefois en amélioration séquentielle, tirée par une croissance de 4,6% observée aux Etats-Unis. 'Les investissements stratégiques en marketing, et l'activité promotionnelle en résultant, ont soutenu une croissance des ventes comparables dans le bas de la plage à deux chiffres pour le mois de septembre', précise-t-il à propos du marché américain.

