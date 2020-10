Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's : relèvement de 3% du dividende Cercle Finance • 08/10/2020 à 15:20









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point d'activité, McDonald's annonce que son conseil d'administration a décidé de relever de 3% son dividende trimestriel, à 1,29 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 15 décembre pour les actionnaires enregistrés au 1er décembre. 'Si les résultats de l'exercice en cours ont été impactés par la pandémie de Covid-19, le rythme de la reprise conjugué à la position financière solide du groupe, soutiennent cette hausse tout en permettant encore au groupe d'investir dans son activité', explique-t-il. Sur son troisième trimestre, la chaine de restauration rapide affiche des ventes en données comparables en baisse de 2,2% dans l'ensemble du monde, mais en progression de 4,6% sur les seuls Etats-Unis (à comparer à +4,8% un an auparavant).

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE -0.64%