McDonald's rate le consensus

Les attentes des voyageurs ont évolué. Ils sont plus sensibles à la flexibilité (possibilités d’annulation, dates de départ modulables,…). Plusieurs tour-opérateurs estiment que les prix devraient croître pour prendre en compte l e s coûts écologiques et un rééquilibrage des salaires. Ils pensent que les opérateurs offrant une expérience différentiante devraient être les grands gagnants de cette crise.

Le tourisme de proximité, qui a le moins pâti de la crise sanitaire, devrait en sortir renforcé. A contrario les voyage d'affaires devraient demeurer pénalisés à court-terme pour des raisons sanitaires et du fait des réductions de coûts des entreprises autorisées par de nouveaux outils (Teams, Zoom…).

Cette expansion s’explique par le modèle économique des grands opérateurs et par l'appétit des investisseurs, confiants dans les perspectives à moyen et long terme du secteur.

Jin Jiang, qui détient notamment le français Louvre Hotels Group, a repris sa place de numéro deux mondial. Quant au leader mondial, l’américain Marriott International, la croissance de son parc a dépassé 3 %, de même que pour Accor, et elle a quasiment atteint 5% pour Hilton.

En 2020, le parc hôtelier des grands opérateurs a progressé d’après le cabinet MKG, à l'exception de celui de l’indien Oyo et de l’américain Wyndham. La contraction de 54,3% de son parc fait passer Oyo du deuxième au neuvième rang, du fait de son repli en Chine (-75 %). En revanche les trois grands groupes chinois (Jin Jiang, Huazhu, et BTH), qui figurent dans les dix premiers opérateurs mondiaux, ont poursuivi leur expansion. Leur marché domestique, en phase de reprise dès 2020, affiche des besoins considérables.

La société a expliqué ces progressions par la hausse des prix des menus, son programme de fidélisation et les articles promotionnels du menu comme le McRib.

(AOF) - McDonald's a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes en raison de la hausse des coûts. Le bénéfice par action du géant mondial du fast-food a réalisé au quatrième trimestre un bénéfice net de 1,64 milliard de dollars, soit 2,18 dollars par action, contre 1,38 milliard de dollars, soit 1,84 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,23 dollars alors que le consensus le donnait à 2,34 dollars. Le chiffre d'affaires s'est établi à 6,01 milliards de dollars, contre 6,03 milliards attendus.

