McDonald's : prolongation du contrat avec Capgemini

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce ce lundi la signature d'une prolongation pluriannuelle de son contrat de fournisseur stratégique informatique avec la chaine américaine de restauration rapide McDonald's. Il continuera ainsi à développer, déployer et entretenir des solutions qui renforcent l'engagement des consommateurs sur des canaux tels que les bornes libre-service, le point de vente, le Web, l'application mobile mondiale, le drive et la livraison à domicile. 'Cette prolongation de notre relation stratégique marque une étape importante dans le parcours de transformation de McDonald's, qui remonte à près de 15 ans', a déclaré Aiman Ezzat, directeur général du groupe de services informatiques.

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE -0.30%