McDonald's: objectif 50.000 restaurants à horizon 2027

(CercleFinance.com) - McDonald's a annoncé mercredi à l'occasion d'une réunion d'investisseurs qu'il se préparait à vivre la phase d'expansion la plus rapide de son histoire.



Le géant du 'fast food' explique qu'il prévoit de disposer de quelque 50.000 restaurants à horizon 2027, contre autour de 40.000 aujourd'hui.



Le groupe veut par ailleurs étendre son programme de fidélité en le portant à environ 250 millions d'utilisateurs réguliers d'ici à 2027, à comparer avec 150 millions aujourd'hui.



McDo précise qu'il compte notamment améliorer l'expérience-client et les conditions de travail de ses employés en ayant recours aux services d'intelligence artificielle, de 'cloud' et d'informatique 'edge' proposés par Google.



Plus globalement, l'entreprise dit vouloir faire croître ses activités grâce aux emblématiques '4D': le digital, la livraison ('delivery'), le drive-in et le développement de son offre.



Pour 2024, il dit viser des ventes en hausse d'environ 2% de ses ventes à périmètre comparable et taux de changes constants, avant une accélération à +2,5% en 2024 et au-delà, sur fond d'amélioration continue de sa marge opérationnelle.



Le titre coté à la Bourse de New York réagissait sans grand émoi à ces annonces mercredi matin, accusant un repli de 0,6% après un peu plus d'une heure de cotations.





Valeurs associées MCDONALD'S NYSE -0.47%