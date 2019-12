Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's : nomme un nouveau chef pour l'international Cercle Finance • 10/12/2019 à 17:01









(CercleFinance.com) - McDonald's a déclaré que Ian Borden a été nommé président de l'international, avec prise d'effet immédiat. Dans le cadre de ce nouveau poste, Ian Borden supervisera tous les marchés internationaux, a déclaré le géant de la restauration rapide. Ian Borden a rejoint McDonald's il y a 25 ans. Il a notamment été directeur financier du segment Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Cette annonce fait suite à la récente nomination de Joe Erlinger à la Présidence de McDonald's USA.

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE +0.08%