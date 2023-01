Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's: net repli, un analyste fait preuve de prudence information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 16:40









(CercleFinance.com) - L'action McDonald's accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice Dow Jones mardi à la Bourse de New York, pénalisée par une note de Wells Fargo qui se dit prudent sur la valorisation du numéro un mondial de la restauration rapide.



Une heure environ après le début des échanges, le titre cède 1,3%, alors que le Dow Jones cède au même moment 0,3%.



Dans une étude consacrée au secteur américain de la restauration, Wells Fargo souligne que sa prudence tranche avec le consensus des analystes, qui fait apparaître des recommandations positives dans près de 75% des cas.



La banque californienne explique que cet optimisme est basée sur la perspective d'une accélération de la croissance du groupe, alors qu'elle se dit quant à elle plus prudente concernant la situation du groupe en Europe.



Dans ce contexte, Wells Fargo initie la couverture du titre à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours de 280 dollars.





