Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McDonald's: les donuts Krispy Kreme distribués aux USA information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 15:44









(CercleFinance.com) - Le géant américain de la restauration rapide McDonald's a annoncé mardi qu'il allait distribuer les donuts de la chaîne Krispy Kreme à partir de cette année au sein de ses restaurants aux Etats-Unis.



Cette décision vient couronner une phase de tests réussie, menée dans 160 points de vente à Lexington et Louisville (Kentucky) et qui a dépassé toutes les attentes selon le groupe de 'fast food'.



Aux termes de l'accord, les donuts de Krispy Kreme seront disponibles dans les restaurants McDonald's d'ici à la fin de l'année, avec l'objectif de parvenir à un déploiement national d'ici à 2026.



Dans un premier temps, seuls trois parfums (glaçage au sucre, glaçage au chocolat et vermicelles colorés et fourrage parfum vanille et glaçage au chocolat) seront proposés à l'unité ou en boîtes de six, pendant toute la journée.



Il s'agit d'un véritable changement de dimension pour Krispy Kreme, qui va ainsi avoir accès aux 13.500 restaurants que compte McDonald's aux Etats-Unis.



Suite à cette annonce, l'action Krispy Kreme s'envolait d'ailleurs de plus de 25% mardi matin à la Bourse de New York, tandis que le titre McDonald's progressait de 0,1%.





Valeurs associées MCDONALD'S NYSE -0.01%