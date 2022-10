Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

McDonald's: le titre avance, optimisme avant les résultats information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 17:00

(CercleFinance.com) - L'action McDonald's signe l'une des meilleures performances de l'indice Dow Jones ce mercredi, les analystes de Credit Suisse se montrant optimistes pour les résultats trimestriels à venir.



Une heure environ après l'ouverture, le titre du numéro un mondial de la restauration rapide affiche un gain de plus de 0,8%, à comparer avec une hausse de 0,2% pour le Dow.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, Credit Suisse indique que la dynamique favorable dont profite le groupe américain s'est sans doute poursuivie au troisième trimestre, grâce à un environnement de marché plus positif et au lancement de nouveaux outils digitaux.



Il s'agit, entre autres, de l'application 'Camp McDonald's', lancée en juillet et qui propose aux clients de bénéficier d'offres spéciales, mais aussi de produits en édition limitée, comme le McFlurry à la tarte aux pommes, la pâtisserie Cheese Danish et la tarte à la citrouille et à la crème, indique le broker.



Credit Suisse estime que McDonald's a généré autour de 7,1 millions de téléchargements d'applications au cours du troisième trimestre, un 'record' depuis qu'il a commencé à compiler ce genre de données.



S'il réduit son objectif de cours sur le titre, qu'il ramène de 287 à 272 dollars, le courtier dit maintenir une recommandation 'surpondérer' sur le géant du fast-food.



McDonald's doit publier ses résultats trimestriels le 27 octobre.