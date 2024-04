Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McDonald's: le titre à la peine, UBS abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - McDonald's accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice Dow Jones vendredi matin à Wall Street, le titre du géant de la restauration rapide étant pénalisé par des commentaires prudents d'UBS.



Dans sa note, le bureau d'études explique s'inquiéter des répercussions du ralentissement économique au niveau de l'activité du numéro un mondial du 'fast food'.



UBS souligne que ses travaux font apparaître des pressions accrues sur les chaînes de restauration rapide, en raison notamment de prix perçus comme 'trop élevés' par les consommateurs.



Ce constat l'amène à réviser à la baisse, de 340 à 335 dollars, son objectif de cours sur le titre, que les analystes continuent malgré tout de recommander à l'achat.



Selon UBS, McDonald's reste en effet bien positionné sur son marché et devrait bien résister aux difficultés rencontrées à l'international, voire même en profiter pour prendre de nouvelles parts de marché.



Une heure après l'ouverture, l'action cédait 0,8%, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,5% pour l'indice Dow Jones.





