McDonald's : le repli des ventes ralentit en mai

(CercleFinance.com) - Les ventes comparables de McDonald's ont encore reculé aux Etats-Unis en mai, mais leur repli par rapport au mois d'avril a été divisé par près de deux, confirmant le scénario d'une redressement progressif de l'économie. La première chaîne mondiale de restaurants en termes de chiffre d'affaires a précisé que ses ventes totales à magasins comparables s'étaient contractées de 20,9% le mois dernier. A titre de comparaison, les ventes de ses restaurants ouverts depuis au moins 13 mois avaient chuté de 39% au mois d'avril. Aux Etats-Unis, le géant américain de la restauration rapide indique avoir vu ses ventes à périmètre comparable limiter leur repli à 5,1%, tandis que ses ventes à l'international ont chuté de plus de 40%. Dans son communiqué, McDonald's précise que 95% de ses restaurants dans le monde ont désormais rouvert. L'action du groupe américain gagnait 1,3% dans les premiers échanges après ces chiffres.

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE -0.06%