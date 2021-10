Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's : le consensus battu grâce à l'international information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - Le géant de la restauration rapide McDonald's a fait mieux que prévu sur le troisième trimestre grâce à la vitalité de ses ventes à l'international. Exprimées à périmètre comparable, ses ventes internationales ont grimpé de 12,7% sur les trois mois à fin septembre, une amélioration que le groupe explique par la réouverture de ses restaurants avec la levée des mesures de confinement. Aux Etats-Unis, les ventes dans ses restaurants ouverts depuis au moins 12 mois ont augmenté de 9,6% sur les trois derniers mois. Au niveau du compte de résultat, le bénéfice net sur le troisième trimestre ressort à 5,9 milliards de dollars, contre 3,4 milliards de dollars un an plus tôt. Ramené par action, son bénéfice s'établit à 2,86 dollars, supérieur à celui de 2,46 dollars attendu par les analystes. Ces solides résultats trimestriels du groupe étaient salués en Bourse et le titre du géant de la restauration rapide s'adjugeait plus de 2% en cotations électroniques.

