McDonald's : le BPA ajusté recule de 14% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - McDonald's a enregistré un chiffre d'affaires de 5,13 milliards de dollars au titre du 4e trimestre 2020, soit une baisse de 2% par rapport à la même période un an plus tôt (ou -3% à taux de change constants). Le bénéfice net du 4e trimestre s'établit à 1,37 milliard de dollars, en recul de 12% (-14% à taux de change constants) par rapport au 4e trimestre 2019. Le BPA ajusté trimestriel atteint 1,70 dollar, juste sous le consensus, reculant de 14% par rapport à l'année précédente (ou de 15% à taux de change constants). Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le géant du fast-food voit son chiffre d'affaires reculer de 10%, à 19,20 milliards de dollars. Le bénéfice net affiche quant à lui un recul de 21% (ou -22% à taux de change constants), à 4,73 milliards de dollars, ce qui représente un BPA ajusté annuel de 6,05 dollars (-23%).

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE -0.03%