Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's: 'l'action reste attrayante' selon un analyste information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 17:42









(CercleFinance.com) - Le titre débute la séance dans le vert profitant de l'analyse positive d'UBS.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur McDonald's malgré un objectif de cours abaissé de 300 à 290 dollars, nouvelle cible laissant un potentiel de hausse de 17% pour le titre du groupe de restauration rapide qu'il juge 'bien positionné pour l'incertitude'.



'La dynamique sous-jacente des ventes et l'accélération de la croissance unitaire devraient se poursuivre, tandis que l'action McDonald's reste attrayante si les pressions macroéconomiques devaient peser sur la demande du secteur', estime ainsi le broker.





Valeurs associées MCDONALD'S NYSE +0.26%