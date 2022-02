Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's: Icahn monte au créneau sur le bien-être animal information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 16:53









(CercleFinance.com) - McDonald's a confirmé hier que l'investisseur activiste Carl Icahn réclamait deux sièges au sein de son conseil d'administration afin de pouvoir faire porter sa voix concernant les questions liées au bien-être animal.



Le géant américain de la restauration rapide indique qu'il a prévu d'évaluer, comme ses statuts le prévoient, les candidatures de Leslie Samuelrich et Maisie Ganzler, que le milliardaire souhaite faire élire par les actionnaires à l'occasion de la prochaine assemblée générale du groupe.



McDonald's souligne que l'objectif avoué de Carl Icahn, à travers ces deux nominations, consiste à placer l'entreprise face à ses responsabilités concernant le bien-être animal dans la filière porcine.



A ce titre, McDonald's estime justement se positionner en tant que 'leader' en la matière, rappelant avoir pris dès 2012 l'engament de ne plus avoir recours aux cages de gestation pour truies.



D'ici à la fin de l'année, entre 85% et 90% de ses approvisionnements en porc aux Etats-Unis devraient ainsi provenir de systèmes d'hébergement dits 'de groupe' pour les truies gestantes.



McDonald's met par ailleurs en avant les contradictions de Carl Icahn, qui détient selon lui une participation majoritaire au sein de Viskase, un fabricant de boyaux artificiels pour la viande et la charcuterie avec lequel l'homme d'affaires se montrerait beaucoup plus conciliant.



Le géant du 'fast food' souligne enfin que Carl Icahn reconnaît lui-même ne détenir que 200 actions McDonald's, ce qui correspond à un investissement de 50.000 dollars.



L'action McDonald's ne pouvait réagir à toutes ces nouvelles aujourd'hui à Wall Street puisque les marchés américains doivent rester fermés toute la journée pour 'Washington's Birthday'.





Valeurs associées MCDONALD'S NYSE -0.10%