McDonald's : hausse de 5% du BPA ajusté au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - McDonald's publie au titre de son troisième trimestre un BPA en croissance de 11% à 2,35 dollars. En excluant des gains stratégiques, il s'est accru de 5% à 2,22 dollars, dépassant ainsi sensiblement les attentes des analystes. Un peu plus tôt, la chaine de restauration rapide a affiché des ventes comparables mondiales en baisse de 2,2% en comparaison annuelle, tendance qu'il revendique toutefois en amélioration séquentielle, tirée par une croissance de 4,6% observée aux Etats-Unis. A l'occasion de son point d'activité, McDonald's a aussi annoncé un relèvement de 3% de son dividende trimestriel, à 1,29 dollar par action, dividende qui sera versé le 15 décembre aux actionnaires enregistrés au 1er décembre.

