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McDonald's fait un peu mieux que prévu grâce à l'international
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 13:32

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McDonald's a annoncé mercredi des ventes à périmètre comparable légèrement supérieures aux attentes au titre du troisième trimestre, la vigueur de ses activités à l'international ayant plus que compensé une contraction sur son marché intérieur, où les tensions inflationnistes dues à la cherté de l'essence éloignent les consommateurs des chaînes de fast food.

Le géant de la restauration rapide a fait état ce matin de ventes totales en hausse de 1,5% sur les trois mois clos fin septembre, une croissance supérieure à celle de 1,3% attendue en moyenne par les analystes.

Aux Etats-Unis, les ventes dans les restaurants ouverts depuis au moins 12 mois ont reculé de 0,2% sur le trimestre, mais ce repli a été plus que contrebalancé par la vitalité de ses ventes à l'international ( 1,4%) et de ses franchisés étrangers ( 4,2%), soutenues notamment par l'Allemagne et l'Australie, malgré un recul de la France, l'un de ses principaux marchés.

Au total le chiffre d'affaires a progressé de 1% à 7,16 milliards de dollars, une performance inférieure aux 7,28 milliards visés par le consensus.

Le dividende revu à la hausse

Le bénéfice net sur les trois mois ressort à 2,49 milliards de dollars, soit 3,51 dollars par action, contre 2,28 milliards de dollars (3,18 dollars par action) un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'établit à 3,57 dollars, supérieur à celui de 3,38 dollars attendu par les analystes.

Le groupe n'a pas fourni de prévisions annuelles, mais a fait part d'une hausse de 4% de son dividende trimestriel, qui va passer à 1,93 dollar versé en numéraire.

Suite à cette publication, le titre prenait près de 2,3% mercredi matin en préouverture à Wall Street.

A son cours de clôture de mardi soir, l'action accusait un repli de quelque 14% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de plus de 10% pour l'indice S&P 500 et un repli de moins de 0,5% pour le compartiment des biens de consommation discrétionnaires du S&P 500.

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