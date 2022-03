McDonald's et Starbucks suspendent leurs opérations en Russie

(AOF) - McDonald's et Starbucks ont annoncé à leur tour la suspension de leurs opérations en Russie dans le cadre des sanctions imposées par les pays occidentaux après l'invasion de l'Ukraine. La première enseigne mondiale de restauration rapide va fermer 850 magasins, alors que la firme de Seattle, qui opère 130 cafés franchisés, va également cesser l'envoi de produits de sa propre marque. Yum! Brands, la maison-mère de KFC, a également annoncé la fermeture de ses restaurants russes.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.