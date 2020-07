Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 29/07/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Le titre McDonald's avance de +0,5% ce mercredi, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, même s'il a présenté des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Jefferies confirme également son objectif de cours, de 220 dollars. 'Les résultats présentés représentent un point bas pour McDonald's, alors que globalement les restaurants rouvrent leurs portes. La fin du trimestre et le mois de juillet évoluent dans la bonne direction', note le broker.

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE +0.70%