McDonald's en hausse après que la société de courtage BTIG l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide McDonald's MCD.N ont augmenté d'environ 1 % à 317,97 $

** BTIG relève la note de "neutre" à "achat"; PT à 360 $

** Le PT représente ~14% de hausse par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier affirme que la stratégie de valeur et de promotion remaniée de la société stimule régulièrement le trafic, avec une nouvelle plateforme de boissons lancée au premier semestre 26, qui devrait être le prochain moteur clé des ventes et des transactions dans les magasins comparables aux États-Unis

** L'investissement de McDonald's dans la valeur, y compris l'augmentation des remises sur les repas Extra Value et les offres de repas à 5 et 8 dollars, augmente le nombre de clients

** MCD et ses franchisés investissent dans l'équipement et le petit matériel avant le lancement prévu au printemps et à l'été des boissons CosMc's, visant à renforcer son avantage par rapport à ses rivaux qui proposent des boissons

** 21 des 39 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver", 2 à "vendre"; le PT médian est de 344 $ - données compilées par LSEG

