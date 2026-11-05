McDonald's dépasse les attentes, mais les analystes restent partagés

Le géant de la restauration a fait légèrement mieux qu'attendu au troisième trimestre, avec des ventes en hausse de 1,5%. DZ Bank et Commerzbank recommandent l'achat tandis que RBC reste neutre.

McDonald's surprend agréablement. La chaîne de fast food a dévoilé hier des ventes totales en hausse de 1,5% au troisième trimestre à points de vente comparables. Une croissance supérieure à celle de 1,3% attendue en moyenne par les analystes. Avec -0,2% aux Etats-Unis, elle a aussi légèrement dépassé le consensus de -0,5%. Ce repli a néanmoins été contrebalancé par la vitalité de ses ventes à l'international ( 1,4%). Le chiffre d'affaires a progressé de 1%, à 7,16 milliards de dollars, légèrement en-deçà des 7,28 milliards attendus par le consensus.

Pour faire revenir les clients dans ses restaurants américains, McDonald's prévoit de lancer, au cours de son exercice 2027, de nouvelles offres permanentes à prix attractifs dans le segment d'entrée de gamme.

Le titre ne fait pas l'unanimité

Certes, "le nombre de visiteurs a diminué aux Etats-Unis, mais les dépenses moyennes par visite ont augmenté", remarque DZ Bank. "Selon la direction, une amélioration a été observée au mois de septembre, ce qui nous rend confiants pour la suite." Les brokers restent donc à l'achat et relèvent leur objectif de cours à 325 dollars, contre 300 dollars auparavant.

"Pour les actionnaires en difficulté, ces chiffres sont rassurants et indiquent que l'offensive sur les prix et les produits commence à porter ses fruits", estiment quant à eux les analystes de Commerzbank, qui recommandent l'achat sans fixer d'objectif. "L'accessibilité financière est la priorité absolue pour les consommateurs à faibles revenus, et c'est là que McDonald's peut marquer des points auprès de ses clients et, par conséquent, auprès de ses actionnaires", analysent-ils.

L'analyste Logan Reich de RBC est moins positif et qualifie ces résultats de "mitigés", notant que McDonald's s'est abstenu de publier des prévisions pour le quatrième trimestre. Il confirme sa recommandation neutre sur le dossier mais relève tout de même l'objectif de cours de 285 dollars à 300 dollars.