Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's : consensus battu au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 14:20









(CercleFinance.com) - McDonald's a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, à la faveur d'une spectaculaire accélération de ses ventes au cours du printemps. Le leader mondial de la restauration rapide indique que ses ventes à nombre de restaurants comparables ont grimpé de 40,5% au total au deuxième trimestre, avec une hausse de 25,9% aux Etats-Unis et de 75,1% à l'international. Ses ventes à périmètre comparable s'inscrivent en hausse de 6,9% par rapport au deuxième trimestre 2019, c'est-à-dire avant le démarrage de la pandémie de Covid. Le bénéfice du deuxième trimestre ressort à 2,2 milliards de dollars, soit 2,37 dollars par action, contre 228 millions (65 cents l'action) un an auparavant et un consensus qui prévoyait 2,07 dollars. Dans les cotations avant-Bourse, l'action reculait de 0,7% dans un marché américain attendu sans grand changement.

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE 0.00%