McDonald's: charges et Moyen-Orient pèsent au 4ème trimestre

(CercleFinance.com) - McDonald's a fait état lundi d'un bénéfice trimestriel moindre que prévu, pénalisé notamment par une charge de restructuration.



Le bénéfice net de McDonald's a augmenté de 7% au quatrième trimestre, à 2,04 milliards de dollars, ou 2,80 dollars par action, contre 1,90 milliard (soit 2,59 dollars par titre) un an plus tôt.



Les analystes anticipaient en moyenne un BPA de 2,82 dollar l'action.



Dans un communiqué, le géant de la restauration rapide précise que son BPA se serait élevé à 2,85 dollar en excluant 72 millions de dollars de provision lié à l'amortissement d'un logiciel dont l'utilisation a été abandonnée et 66 millions de dollars de charges de restructuration.



Mais son chiffre d'affaires a également déçu en augmentant de seulement 8% à 6,41 milliards de dollars, un peu en-dessous des attentes des analystes qui prévoyaient 6,45 milliards de dollars.



Les ventes des restaurants McDonald's ouverts depuis au moins 13 mois ont augmenté de 3,4% au quatrième trimestre, la croissance de 4,3% enregistrée aux Etats-Unis ayant été freinée par une progression de seulement 0,7% des franchisés internationaux en raison du conflit au Moyen-Orient.



Suite à cette publication, le titre perdait 0,7% en cotations avant-Bourse sur le New York Stock Exchange.





