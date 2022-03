Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's: cesse temporairement ses activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - McDonald's annonce la fermeture temporaire de tous ses restaurants en Russie et la suspension de toutes ses opérations dans le pays.



La société assurera néanmoins le maintien des salaires pour tous ses employés en Russie - à savoir quelque 62 000 personnes.



McDonald's indique aussi que le versement des salaires de ses employés en Ukraine sera assuré et qu'ils pourront compter sur l'aide du réseau McDonald's, en Pologne et sur de nombreux marchés européens.



'Ce soutien, rendu possible par notre système mondial, se produit dans toute l'Europe et continuera de croître', assure la firme.



Enfin, McDonald's assure qu'il est à ce stade impossible de prédire quand les restaurants pourront rouvrir en Russie. 'Nous subissons des perturbations dans notre chaîne d'approvisionnement ainsi que d'autres impacts opérationnels. Nous suivrons également de près la situation humanitaire', conclut la société.





