Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's: bénéfice moins bon que prévu au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 14:01









(CercleFinance.com) - McDonald's a fait état jeudi de résultats trimestriels en hausse, portés par des ventes solides à l'international, mais ces chiffres n'atteignent pas les prévisions établies par le marché.



Le bénéfice net du géant de la restauration rapide a atteint 1,64 milliard de dollars, ou 2,18 dollars par action, au quatrième trimestre, contre 1,38 milliard de dollars, ou 1,84 dollar par action, un an auparavant.



Cette performance se situe néanmoins très loin des 2,34 dollars par titre attendus en moyenne par les analystes.



A 6,01 milliards de dollars, soit une hausse de 13%, son chiffre d'affaires trimestriels s'inscrit lui aussi en-dessous des estimations du marché, qui visaient plutôt autour de 6,03 milliards.



Les ventes à périmètre comparable, c'est-à-dire au sein des restaurants ouverts depuis au moins 13 mois, ont progressé de 12,3% sur le trimestre, dont une croissance de 16,8% au sein des restaurants internationaux exploités en propre.



Le groupe fait part de très bonnes performances en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne du fait de l'allègement des mesures de restriction à la circulation d'une année sur l'autre.



A la Bourse de New York, l'action McDonald's reculait de 2% dans les échanges avant-Bourse suite à cette publication.





Valeurs associées MCDONALD'S NYSE 0.00%