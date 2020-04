Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McDonald's : baisse des ventes comparables au T1 2020 Cercle Finance • 08/04/2020 à 15:55









(CercleFinance.com) - Le groupe McDonald's annonce ce jeudi que ses ventes, à nombre de points de vente comparable, ont baissé de -3,4% au premier trimestre 2020, comparativement à la même période en 2019. Rappelons que le géant de la restauration rapide a dû fermer un grand nombre de ses restaurants en raison de l'épidémie de coronavirus. 'Il n'est pas possible, à ce stade, d'évaluer l'impact de l'épidémie sur notre activité', indique le groupe.

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE +0.99%