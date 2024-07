Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McDonald's: baisse de 6% du BPA ajusté au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - McDonald's publie un BPA ajusté de charges exceptionnelles de 2,97 dollars au titre de son deuxième trimestre 2024, soit une baisse de 6% (-5% à taux de change constants) pour des revenus stables à 6,49 milliards de dollars (+1% hors effets de changes).



En données comparables, les ventes mondiales de la chaine de restauration rapide ont toutefois diminué de 1%, en raison d'évolutions négatives dans tous les secteurs, y compris aux Etats-Unis où elles se sont tassées de 0,7%.



McDonald's souligne toutefois que ses ventes à l'échelle du système auprès des membres du programme de fidélisation, sur les 50 marchés concernés, ont dépassé 26 milliards de dollars sur douze mois glissants et environ sept milliards pour le trimestre.





Valeurs associées MCDONALD'S 252,00 USD NYSE 0,00%