Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client McDonald's: ambitions affichées au Royaume-Uni pour 2027 information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - McDonald's prévoit d'investir un milliard de livres sterling (environ 1,2 milliards d'euros) et de créer 24.000 emplois au Royaume-Uni au cours des quatre prochaines années, a déclaré mercredi soir la société.



Le géant américain de la restauration rapide, qui célèbre cette années ses 50 ans d'existence en Grande-Bretagne, indique qu'il prévoit d'ouvrir 200 nouveaux restaurants dans le pays d'ici à 2027.



McDo, qui avait ouvert son premier restaurant à Woolwich, un quartier de l'Est de Londres, en 1974, explique qu'il compte par ailleurs moderniser plus de 1500 restaurants au Royaume-Uni et en Irlande d'ici là.



La chaîne de 'fast food', qui employait 171.415 personnes dans le pays l'an dernier, indique avoir ouvert 41 nouveaux restaurants en 2023, un record en près de 20 ans.





Valeurs associées MCDONALD'S 288,99 USD NYSE -0,27%