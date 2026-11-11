McCormick : le projet de rachat d'actifs d'Unilever sous surveillance au Royaume-Uni

Le projet d'acquisition par McCormick de la majeure partie des activités alimentaires d'Unilever se heurte à des obstacles réglementaires au Royaume-Uni. L'Autorité britannique de la concurrence (CMA) a estimé mercredi que l'opération risquait de réduire sensiblement la concurrence sur le marché britannique.

Le régulateur a prévenu qu'une enquête approfondie de phase 2 serait ouverte si les deux groupes ne proposaient pas d'engagements jugés suffisants pour répondre à ses préoccupations. Cette décision fait peser une incertitude supplémentaire sur le calendrier et les conditions de réalisation de la transaction.

Sur le plan financier, McCormick avait pourtant rassuré les investisseurs début octobre en publiant des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street au troisième trimestre de son exercice, malgré des volumes de ventes toujours sous pression dans un environnement macroéconomique incertain.

Lors de ses résultats du troisième trimestre publiés début octobre, le fabricant américain d'épices et d'assaisonnements avait dégagé un bénéfice ajusté par action de 0,86 dollar, contre 0,85 dollar un an auparavant, alors que les analystes anticipaient un repli à 0,76 dollar. Le chiffre d'affaires a, de son côté, bondi de 17 %, à 2,02 milliards de dollars, dépassant également le consensus de 1,98 milliard de dollars.