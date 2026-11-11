McCormick en baisse après les inquiétudes du régulateur britannique de la concurrence concernant un accord de 65 milliards de dollars avec Unilever

** L'action de McCormick MKC.N , fabricant de la sauce piquante Cholula, recule de 1,4 % à 46,08 dollars

** L'autorité britannique de la concurrence, la Competition and Markets Authority, a déclaré au géant agroalimentaire Unilever ULVR.L et à McCormick qu'ils devaient répondre aux préoccupations en matière de concurrence concernant les mélanges pour recettes et les sauces, sous peine de faire l'objet d'une enquête approfondie sur leur projet d'accord de 65 milliards de dollars dans le secteur alimentaire

** Les entreprises pourraient proposer des mesures correctives avant le 18 novembre afin d’éviter une enquête approfondie, qui pourrait aboutir à l’autorisation de l’opération, sous réserve de mesures telles que la cession d’actifs, ou à son blocage

** L’opération a franchi un obstacle réglementaire majeur aux États-Unis le mois dernier, selon les documents de la FTC

** "Le paysage du marché est très différent dans la mesure où la concurrence est plus forte pour les ingrédients secs aux États-Unis qu’au Royaume-Uni", explique Neil Saunders, directeur général de GlobalData, ajoutant qu’il est peu probable que d’autres obstacles se dressent aux États-Unis

** À la clôture d’hier, MKC affichait une baisse de 31,4 % depuis le début de l’année