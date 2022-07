Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McAfee: partenariat élargi avec Visa au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 12:55









(CercleFinance.com) - McAfee a annoncé un partenariat élargi avec Visa qui permet aux partenaires Visa au Royaume-Uni d'offrir des solutions de protection en ligne aux titulaires de cartes Visa Business.



Au Royaume-Uni, les titulaires d'une carte Visa Classic Business peuvent économiser jusqu'à 50 % sur un abonnement d'un an à McAfee Total Protection.



' Les propriétaires de petites entreprises ne sont pas toujours en mesure de se protéger, ainsi que leurs clients, contre l'augmentation des risques en ligne. L'augmentation des menaces souligne la nécessité pour les petites entreprises de s'assurer que leurs actifs numériques sont protégés contre les dernières menaces auxquelles les organisations sont confrontées aujourd'hui ' indique le groupe.



' Les petites entreprises dépendent de plus en plus de leur infrastructure numérique, et il n'a jamais été aussi important de s'assurer que les protections appropriées ont été mises en oeuvre ', a déclaré Pedro Gutierrez, vice-président directeur des ventes et opérations mondiales aux consommateurs chez McAfee '.





