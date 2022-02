Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client McAfee: l'UE autorise l'acquisition par Advent et Permira information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 12:55









(CercleFinance.com) - La Commission européenne fait savoir qu'elle autorise l'acquisition du contrôle conjoint de McAfee Corp. par Advent International Corporation et Permira Holdings Limited.



McAfee est une société états-unienne qui fournit des solutions de sécurité avancées aux consommateurs.

Advent est un investisseur états-unien en capital-investissement détenant des participations dans divers secteurs, notamment la santé, l'industrie, ma technologie ou les services commerciaux et financiers.

Enfin, Permira est une entreprise britannique de capital-investissement qui fournit des services de gestion à un certain nombre de fonds d'investissement.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements horizontaux et des relations verticales très limités entre les activités des entreprises.





Valeurs associées MCAFEE RG-A NASDAQ +0.58%