McAfee : acquisition par un groupe d'investisseurs

(CercleFinance.com) - McAfee a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par un groupe d'investisseurs pour un montant de plus de 14 milliards USD. Les actionnaires de McAfee recevront 26,00 $ par action en espèces. Le prix d'achat représente une prime d'environ 22,6 % par rapport au cours de clôture de l'action McAfee, qui était de 21,21 dollars le 4 novembre 2021. L'accord a été signé avec un groupe d'investisseurs dirigé par Advent International Corporation (Advent) et Permira Advisers LLC (Permira), Crosspoint Capital Partners, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments), GIC Private Limited (GIC) et une filiale à part entière de l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

