Mc Phy Energy : vers un re-test 17,1E ?

(CercleFinance.com) - Mc Phy Energy semble avoir retrouvé du soutien vers 15,8E et échapperait ainsi à un 3ème test des 14,8E. Le titre pourrait remonter vers 17,1E, une résistance déjà abordée les 30 juillet et 18 août... et s'élancer ensuite en direction des 19,8E, l'ex-plancher du 18 juin.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris +4.22%