Mc Phy Energy : -9%, pulvérise le plancher des 16,7E du 20/07

(CercleFinance.com) - Mc Phy Energy dévisse de -9%: le titre ouvre un gros 'gap' sous 16,46E et pulvérise le plancher des 16,7E du 20/07/2021 et surtout le plancher intraday du 24/07/2020. Alerte à la baisse majeure : Mc Phy risque de plonger en direction des 11,75E, petit (fragile ?) support intermédiaire de la fin juin 2020, puis des 8,29E, le 'gap' majeur du 18/063/2020, dans le cadre d'une vaste 'tête/épaules' baissière sous 35,2 puis 31,8E.

Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -9.33%