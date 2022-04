Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mc Phy Energy: -7%, 'gap' sous 18,1E, teste 16,75E information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - Mc Phy Energy dévisse de -7%, ouvrant un 'gap' sous 18,1E: le titre glisse vers 16,75E et se rapproche du comblement du 'gap' des 16,29E du 7 mars.

Le principal support se dessine vers 15,2/15,45E et remonte au 27 janvier ou au 4 mars.





Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -7.33%