Mc Phy Energy : -6%, teste 10,3E, 7ème baisse d'affilée information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 15:13









(CercleFinance.com) - Mc Phy Energy plonge de -6%, alignant une 7ème séance de repli consécutif, 9ème baisse en 10 séances) et teste 10,3E.

La rechute sous le plancher des 12,6E du 5 juillet avait validé un nouveau potentiel de baisse de -20% en direction des 8,40E, l'ex zénith du 20/02/2020, le titre qui perd plus de 25% en 1 mois y file tout droit !





