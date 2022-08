Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mc Phy Energy : -2%, revient au contact des 14E information fournie par Cercle Finance • 05/08/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - Mc Phy Energy vient à peine de tester 14,55E que le

titre recule de -2%, vers 14,15E, tout près du récent support des 14E: la vulnérabilité reste élevée et le risque de rechute sur le plancher des 12,6E du 5 juillet demeure important.





Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -1.66%