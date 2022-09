Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mc Phy Energy : 10ème séance de repli sur 11, teste 9,5E information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - Mc Phy Energy aligne une 10ème séance de repli sur une série de 11 et teste 9,5E: il n'a jamais rebondi de plus de 1,5% depuis le pullback amorcé sous 15E le 11 août dernier et perd -34% en 1 mois.

La rechute sous le plancher des 12,6E du 5 juillet se poursuit donc en direction des 8,40E, l'ex zénith du 20/02/2020... mais une division par 2 par rapport au zénith des 16,08E du 28 juillet est possible, soit un objectif de 8,05E.









Valeurs associées MCPHY ENERGY Euronext Paris -3.74%