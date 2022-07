MC Donald's enregistre un recul de son chiffre d'affaires dans un contexte tendu

(AOF) - McDonald's, le géant américain de la restauration rapide, a publié bénéfices supérieurs aux attentes. Sur le deuxième trimestre, le bénéfice net a chuté de 46% à 1,2 milliard de dollars. Mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 2,55 dollars, dépassant les 2,47 dollars attendus par les analystes. Les revenus du groupe ont décliné de 3% à 5,72 milliards de dollars, contre 5,8 milliards de consensus.

Les profits de Mc Donald's ont été entamés par la fermeture de ses magasins en Russie et en Ukraine et des coûts plus élevés. Les ventes à nombre de magasins comparables, le critère de référence dans la distribution, ont progressé de 9,7% au deuxième trimestre, à la faveur de bonnes performances en France et en Allemagne.

"Les marges d'exploitation de l'entreprise ont été affectées négativement par les fermetures de restaurants en Russie et en Ukraine, ainsi que par les pressions inflationnistes sur la main-d'œuvre et les matières premières", souligne le groupe.

Enfin, le groupe américain, qui avait déjà mis de côté 500 millions de dollars afin de provisionner le contentieux fiscal en France, a comptabilisé une charge supplémentaire de 37 millions de dollars au titre du dossier.

