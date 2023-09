Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MBWS: résultat net doublé au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) publie un résultat net part du groupe doublé à 5,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2023 grâce à une base de comparaison favorable, ainsi qu'un EBITDA de 8,1 millions contre 7,6 millions un an auparavant.



Le chiffre d'affaires, hors droits d'accises, s'élève à 98,8 millions, en hausse de 14,3% (hors effet change) grâce essentiellement à la progression des ventes d'une partie de l'activité à l'international, ainsi qu'à une bonne résilience des marques stratégiques en France.



'Les effets des ruptures d'approvisionnement avec des baisses de volumes amorcées au quatrième trimestre 2022 se sont également fait sentir au cours du premier semestre 2023, notamment en France', précise toutefois la maison de vins et spiritueux.





Valeurs associées MARIE BRIZARD Euronext Paris -1.26%