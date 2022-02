MBWS : projet de rationalisation de sa Direction commerciale grande distribution en France

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe dit s'engager à tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les conséquences du projet sur l'emploi et à accompagner les salariés concernés dans le cadre des mesures sociales qui seraient mises en oeuvre.

Ce projet s'intégrerait dans le partenariat existant déjà avec les autres entités du groupe, dans lequel MBWS France conserverait l'entière maitrise des négociations annuelles auprés des centrales d'achats, le pilotage de sa stratégie commerciale, marketing et du développement de ses marques.

La mutualisation de la force de vente commerciale dédiée aux Hypermarchés est envisagée dans un contexte de forte pression d'inflation des demandes dans les négociations commerciales avec les acteurs de la Grande Distribution, amplifiée par l'évolution de la réglementation, et par une forte hausse de coût des matières premières, qui ne peut pas être pleinement repercutée dans les prix de vente.

Avec la fin de la pandémie à plus ou moins brève échéance qui avait ponctuellement favorisé les ventes en Grande Distribution, le marché devrait retrouver sa tendance baissière.

(AOF) - Marie Brizard Wine & Spirits a annoncé que sa filiale Marie Brizard Wine & Spirits France a convoqué son Comité Social et Economique (CSE) en vue de l’annonce d’un projet de rationalisation de sa Direction commerciale grande distribution en France, visant sa mutualisation avec d’autres entités de distribution du groupe. Ce projet vise à sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe, et s’inscrit dans le plan volontariste de maîtrise stricte des coûts engagé depuis 2019 pour restaurer durablement sa rentabilité.

